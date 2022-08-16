حزب التجمع يتقدم للمشاركة في الحوار الوطني بعدد من الخبراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تقدم حزب التجمع إلى الأمانة العامة للحوار الوطني بقائمة من الأسماء الذين يرشحهم من بين خبراء الحزب وكوادره وعدد من الشخصيات العامة والمتخصصين من غير أعضائه للمشاركة في مختلف المحاور التي سيشملها الحوار الوطني.

وأشار سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إلى أن الحزب بتقدمه بأسماء إضافية من غير أعضائه للمشاركة، فهو يؤكد حرصه المعلن على نجاح الحوار الوطني منذ دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضرب نموذجاً حياً للتجرد وعدم السعي للحصول على مكاسب ذاتية آملا توافر الأجواء المناسبة لوجود التوافق المطلوب بين الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، للوصول إلى مسار واضح ومبشر يحقق طموحات الشعب المصري في جمهورية 30 يونيو.

وأكد حزب التجمع مجدداً ثقته في قدرة كل من سيشارك في الحوار المرتقب على الارتقاء به بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية تمثل تطوراً مهما في الحياة السياسية المصرية، وتقديم نقلة نوعية في علاقة السلطة الحاكمة بكل مكونات المجتمع.