شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية، غدًا الأربعاء.

وأوضح الخبراء أن الإحساس بالطقس سيكون شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب نهارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية.

أما عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 21

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 26

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 36 29

نخل 34 19

نويبع 37 27

طابا 35 26

كاترين 32 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 40 28

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

إدفو 42 28

أبوسمبل 39 28

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 27

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27