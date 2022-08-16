ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية مع راكب قادم من تركيا بمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية اخفها راكب مصري داخل جيوب سحرية بحقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار صبيحة على الطائرة التركية، اشتبه عادل قرني مأمور الجمرك في راكب مصري لكثرة سفره وتردده، تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس قسم الفحص، تلاحظ وجود أشياء تكرارية وبالعرض على مهند سامي نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمد عبدالحليم مأمور الجمرك بتفتيش أمتعته الشخصية، وتبين وجود ٥٠ علبة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام السرطانية باهظة الثمن مخبأة بقاع سحرى بالحقيبة .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.