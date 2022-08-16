حريق وحادث مروري.. أزمات واجهت وزير التنمية المحلية في 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الجديد، عدة أزمات منذ توليه الوزارة يوم الأحد الماضي وبشكل رسمي عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء محمود شعراوي، الوزير السابق.

وزير التنمية المحلية يؤدي اليمين الدستورية

أدى اللواء هشام آمنة، اليمين الدستورية وزيرا للتنمية المحلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح يوم الأحد الماضي بمقر القصر الجمهوري في مدينة العلمين الجديدة.

حريق كنيسة المنيرة بالجيزة

خلال أداء القسم الدستوري وقع حريق كنيسة المنيرة الغربية في إمبابة بمحافظة الجيزة والذي راح ضحيته 41 قتبلا و14 مصابا، وعاد وزير التنمية المحلية مباشرة رفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مصابي الحادث في المستشفيات، بدلا من الذهاب إلى مقر ديوان الوزارة.

الوزير يتعرض لحادث مروري

تعرض اللواء هشام آمنة لحادث مروري بعد ظهر اليوم بطريق وادي النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة قادما من مقر الوزارة بالدقي وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتم نقل الوزير إلى مستشفى العلمين النموذجي، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم.

وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة وجار استكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.