الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 33 ألف ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الاثنين، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء، 33 ألف ميجاوات، مقابل 32 ألفًا و900 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 25 ألفًا و974 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال الهاتف المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.