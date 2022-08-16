أمين عام المهندسين: نسعى لعقد بروتوكولات تسهم في علاج الحالات الحرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت لجنة العلاقات والشئون العــــامة والرحلات، برئاسة المهندس الاستشاري محمد حمودة، عضو المجلس الأعلى أولى جلساتها، وذلك بحضور المهندس جمال عبدالواحد رئيس نقابة المهندسين بالفيوم ووكيل اللجنة، والمهندس محمود العربي مقرر اللجنة وعضو المجلس الأعلى.

ورحب المهندس الاستشاري يسري الديب، بالمهندسين أعضاء اللجنة، مشددًا على الدور المهم لهذه اللجنة، والمستهدف منه الوصول لجموع الزملاء المهندسين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا على أن النقابة لن تدخر أي جهد في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها، مطالبًا اللجنة بتقديم كافة المقترحات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمهندسين.

وأكد المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، على ضرورة مواجهة كافة المشاكل التى قد تواجه الزملاء أعضاء اللجنة، جراء الخدمات التي تقدمها والتعامل معها بكل حزم وحلها فورًا من خلال العمل الجماعى لأعضاء اللجنة، مع ضرورة السرعة في توقيع العديد من البروتوكولات التي تخدم أعضاء النقابة.

وطالب رئيس اللجنة، الأعضاء الحضور بتقديم مقترحاتهم والتي تمت مناقشتها، وإعداد التوصيات بشأنها لاعتمادها من هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى، بما يضمن تقديم خدمة لائقة لأعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل اللجان الفرعية للجنة والعمل كفريق واحد لاتخاذ القرارات المناسبة وتصعيدها للجنة الرئيسية.

وتقدم "حمودة" بالشكر لنقيـب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب والزملاء أعضاء المجلس الأعلى، على تشكيل اللجنة وعلى الثقة الغالية التي منحوها لأعضاء اللجنة جميعًا.