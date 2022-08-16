حبس متهم بحيازة 2 كيلو حشيش بالزيتون 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس عاطل ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري ومبالغ مالية مزورة بدائرة القسم.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المتهم بالزيتون.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلًا سيارة "مستأجرة" وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبالغ مالية "صحيحة - مزورة" - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبالغ المالية "الصحيحة – المزورة" من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل التنقلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.