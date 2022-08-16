"موجود في النادي".. أمير مرتضى ينفي القبض على مرتضى منصور (خاص الخليج 365)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع كرة القدم في نادي الزمالك؛ ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول القبض على والده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال "أمير" في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن الكلام المتداول غير صحيح، ووالده بخير ويتواجد في مقر النادي، ولم يحدث أي شئ غير طبيعي.

و أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، الأربعاء الماضي، حكمًا بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بحبس مرتضى منصور لمدة عام واحد مع الشغل، واستأنف مرتضى منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا، بحسب ما أشار إليه محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.