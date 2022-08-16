"هقول لماما إنك قلعتيني الحلق".. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة "قمر. ح" المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" خنقًا لسرقة قرطها الذهبي بمنطقة أبو النمرس.

وقال وليد عويس محامي أسرة المجني عليها في تصريحات لـ "الخليج 365"، إن المحكمة أجلت القضية لجلسة 10 أكتوبر المقبل، لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهمة أمام هيئة المحكمة.

وأحالت جهات التحقيق بالجيزة، في وقت سابق، المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" في منطقة أبو النمرس، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة حال استجوابها، اتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخطف والسرقة، حيث اعترفت المتهمة بقتل المجني عليها بعدما استدرجتها لشقتها "وأنا بقلعها الحلق قالتلي هقول لماما.. فخنقتها بمخده الكنبة ورميت جثتها".

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، كشفت لغز اختفاء طفلة "3 سنوات"، بعد العثور على جثمانها ملقاة على أطراف قرية عزبة مدكور بنطاق مركز أبو النمرس.

وأمكن ضبط المتهمة وتبين أنها جارة الطفلة، واعترفت تفصيليًا بقتلها لمرورها بضائقة مالية. ثم أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة العاجلة.