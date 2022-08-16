متحدث التنمية المحلية: الحالة الصحية للواء هشام آمنة مستقرة ويعانى بعض الكدمات

وكان تعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لحادث مرورى بعد ظهر اليوم بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادماً من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأكدت الوزارة فى بيان، أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة، وجارى المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.