شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى يعلن أسماء المفرج عنهم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح الغد.

وأعرب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.

وتابع الأسماء كالتالي :

1- أحمد محمد خلف محمود

2- محمد شعبان محمود محمد

3- محمود يسري عبد العظيم سيد

4- بسيوني رمضان محمد على

5- أمنية شعبان طلبة

6- أدهم حسن حسنين نافع

7- بيتر نشأت نعيم راغب

8- خليل عبد الحميد خليل محمد

9- طارق عزت أمين

10- مؤمن محمد ربيع عبد الفتاح

11- خالد محسن سليمان أيوب

12- شادى شرف الدين عبد الحميد

13- محمود محمد محمود المخزنجي

14- مايسة عبد الفتاح عبد المجيد

15- عمرو جابر مكاوى مرشد

16 - حسام جابر مكاوى مرشد

17- يحيي عبد النواب عاشور

18- عاشور صالح حسن محمد

19- محمود خليل السيد خليل

20- أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم

21- أيمن على السيد على

22- محمد مجدي شكري عجمي

23- حسام الدين عيد محمد

24- سيد محمد عبد اللاه محمد

25- عبد الرحمن عوض عبد السلام