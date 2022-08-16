جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب أدوية بشرية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 17 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمد عبدالحليم مأمور الجمرك بتفتيش أمتعته الشخصية بحضور هانى حافظ بالأمن الجمركى وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي وحسن فتحى فتبين وجود 50 علبة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام السرطانية باهظة الثمن مخبأة بقاع سحرى بالحقيبة .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار صبيحة على طائرة خطوط الطيران التركية صبيحة اشتبه عادل قرنى محمد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية لكثرة سفره وتردده .

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنه 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته .

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية