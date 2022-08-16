شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعزى السودان فى ضحايا السيول والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة السودان الشقيق، في ضحايا السيول والفيضانات، والتي أسفرت عن وفاة العشرات، وإصابة المئات وتشريد الآلاف من السودانيين، وتدمير أكثر من 2500 منزل.

وأعرب الأزهر عن خالص تضامنه مع دولة السودان الشقيق لتجاوز هذه المحنة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.