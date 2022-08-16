شكرا لقرائتكم خبر عن التغيرات المناخية وآثارها على الغذاء فى ندوة دولية لأكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وروث كوكس، نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر الإجتماع الثاني تحت عنوان " التعاون بين مصر والمملكة المتحدة البريطانية - COP27 حول ورقة سياسات الغذاء والمناخ"، والذي عُقد افتراضياً ونظمها المجلس الثقافي البريطاني بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجمعية الملكية البريطانية، وشبكة المناخ لجامعات المملكة المتحدة COP26.

تأتي الورشة كجزء من الاستعدادات وتنسيق الجهود والأبحاث المُشتركة بين أصحاب المصلحة، كنوع من المُشاركة العلمية لأعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث ستستضيف مصر أعمال القمة رقم 27 خلال نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، تناولت ورشة العمل، ورقة السياسات بتقديم الدراسات المُستقبلية والاستشارات العلمية للجهات المعنية في مجال التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور أحمد مجدي جبر، المُشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وشيماء البنا، رئيس القسم العلمي بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر، وستيف دافيسون، رئيس دولي بشبكة المناخ في جامعات المملكة المتحدة، والدكتورة ماريسا جولدن، كبيرة مستشاري السياسات وعضو الجمعية الملكية، كاترين بيترسن، رئيس ورقة السياسات بشبكة المناخ في جامعات المملكة المتحدة؛ وأيضاً شارك في الورشة الدكتور عادل البلتاجي، أستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية للأراضي الجافة بجامعة عين شمس ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، والدكتور أيمن أبو حديد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وعضو مجلس بحوث الزراعة والغذاء بالأكاديمية للبحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محسن شكري، أستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث ومقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بالأكاديمية، الدكتورة سحر زغلول، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية وعضو مجلس البحوث الطبية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بالأكاديمية.

وفي كلمته في الافتتاح، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين الجهات المعنية في كافة المبادرات والبرامج الخاصة باستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ «COP 27»، مؤكداً أن الأكاديمية تسخر كل جهودها بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ للتعامل مع قضايا تغير المناخ كونها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة، وأيضًا دعم بحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمواجهة ما يتبع تغير المناخ من تأثيرات ومخاطر وتهديدات وهو ما تهدف له ورشة العمل، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ COP 27يعُد من الأحداث الدولية التي تحظى بإهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة وجود آليات عملية واضحة المعالم والتطبيق وخلال فترات زمنية محددة مع معايير لرقابة وتقييم الأداء مؤكدا أنه لا مجال للبحوث النظرية من أجل إيجاد وسائل للتكيف تتناسب مع التغيرات المناخية المتوقعة من أجل تخفيف العبء على المجتمعات، بتكاليف أقل، وإنجازات إجتماعية وبيئية طويلة المدى يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين مختلف القطاعات ونقل المعرفة بين الدول المختلفة من خلال إشراك أصحاب المصلحة غير الأكاديميين والتخصصات الأكاديمية المختلفة للعمل معاً محلياً وعالمياً لمعالجة وحل المشكلات الصحية والبيئية المتعلقة بتغير المناخ.

ومن جانبها، اعربت إليزابيث وايت، مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر عن سعادتها لمواصلة التعاون المثمر مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذه المبادرة الهامة، قائلة: " نحن ، في المجلس الثقافي البريطاني ، ملتزمون بالبحث العلمي كحلول قائمة على الأدلة لمعالجة تغير المناخ، ويساعد العمل مع شركاء مثل الأكاديمية، والجمعية الملكية البريطانية، وشبكات المناخ الخاصة بمعاهد التعليم العالي في كل من مصر والمملكة المتحدة، على تحويل الأفكار إلى واقع وتقديم حلول عالمية مشتركة لمعالجة حالات الطوارئ المناخية، حيث أن عام 2022 هو عام تاريخي لمصر حيث ستستضيف قمة المناخ الـ ٢٧. ستكون تلك فرصة عالمية للجميع للتواصل والتعاون لإنقاذ كوكبنا والتصدي لتغير المناخ.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد جبر، المشرف علي قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية أن الهدف من ورشة العمل لمناقشة ورقة سياسات الزراعة والغذاء والمعدة من قِبل خبراء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع العلماء المتخصصين دوليا للوصول إلي ورقة سياسات دولية مكتملة تقدم خلال مؤتمر المناخ COP 27 للعرض علي صناع القرار دراسة مختصرة وموضوعية عن مشاكل الزراعة والغذاء كما قد تتضمن توصيات بحلول محددة وواقعية وقابلة للتطبيق.