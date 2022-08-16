شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الكورية بالقاهرة تكرم أول لاعب كرة سلة مصري يلعب لفريق كوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم السفير هونج جين ووك، اليوم الثلاثاء، لاعب المنتخب المصري لكرة السلة عاصم مرعي، الذي يلعب حاليًا مع تشانجوون إل جي ساكرز، أحد فرق كرة السلة الكورية المحترفة.

وقالت السفارة الكورية بالقاهرة فى بيان لها اليوم إن عاصم أول لاعب مصري تطأ قدمه ساحات كرة السلة الكورية سينافس مع فريق إل جي ساكرز للعام الثاني بعد تجديد عقده لموسم 2022-2023 الذي سيبدأ في أكتوبر. وقال إن اللعب مع الفريق الكوري كرياضي مصري مسئولية كبيرة وسيبذل قصارى جهده لخلق فرص جديدة للاعبين المصريين الآخرين.

وأظهر اللاعب الذي يبلغ طوله 2.06 متر أداءً منقطع النظير في الريباوند الهجومي حيث حصل على 6 هجمات في كل مباراة مما منحه لقب «ماكينة الريباوند وملك السلة السفلية» في الموسم السابق.

استحوذ مرعي على قلوب مشجعي كرة السلة الكوريين ليس فقط لمهاراته ولكن أيضًا لمظهره الوسيم مع المعجبين الكوريين الذين قارنوه بالممثل الأمريكي أورلاندو بلوم أو المغني الكندي جاستن بيبر.

وأشاد السفير هونج بمرعي لإنجازاته الرياضية وهنأه على كونه أول لاعب مصري يلعب في فريق كوري، مؤكدا أن علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات امتدت حتى وصلت ملاعب كرة السلة.

كما شدد السفير هونج على أن السفارة ستسعى دائمًا إلى دعم التعاون الثنائي في مجالي الشباب والرياضة لتعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.