شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى لدى اليونان يتولى رسميا مهام منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم سفير مصر لدى اليونان عمر عامر مهام منصبه سفيرا لمصر لدى أثينا، وقام نيافة الأنبا بافلوس، أسقف اليونان وقبرص، بزيارة إلى سفارة مصر لدى اليونان لتهنئة السفير عمر عامر بتولى مهام منصبه.

وقد رحب السفير عمر عامر – بحسب بيان لسفارة مصر لدى أثينا- بزيارة الأنبا بافلوس والوفد المرافق له، مؤكداً علي حرص السفارة واهتمامها بأبناء الجالية المصرية في اليونان. كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.