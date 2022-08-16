شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان لـ"الحياة اليوم": حجم الإنجاز بمدينة المنصورة الجديدة ضخم للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن حجم الإنجاز التي تم في مدينة المنصورة الجديدة ضخم للغاية، حيث تضم العديد من المشروعات السياحية ومراكز زوار ونظم بيئية جديدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه تم توفير خدمات حكومية، وزيادة البنية التحتية بمدينة المنصورة الجديدة، وتطوير البنية التحتية القديمة من مياه ومحطات كهرباء وغاز.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن معظم ما تم عرضه من مشروعات على الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة المنصورة الجديدة انتهت بنسبة 80 إلى 90 %، وهناك أجزاء من المشروعات تم الانتهاء منها فيما يتعلق بالمرافق، موضحا أن أول جامعة سيتم الانتهاء منها قريبا وتضم 6 كليات، وهناك 150 ألف فرصة عمل تم توفيرها في مجال العمران بالمنصورة الجديدة .