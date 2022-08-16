تنسيق الجامعات 2022 .. غلق باب تسجيل الرغبات وترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

القاهرة - سامية سيد - أغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن للمرحلة الأولى للتنسيق، وحدث الموقع أيقونة تسجيل الرغبات بعبارة" التسجيل مغلق وترقبوا النتيجة"

ويعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، غدا الأربعاء الموافق 17 أغسطس الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالتجمع الخامس- امتداد شارع التسعين - بالقاهرة الجديدة.

وكان اتاح موقع التنسيق فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب: 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب، 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب: 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بحميع الشعب 117758 ألف طالب.