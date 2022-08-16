شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. ما حكم عمل المسلم فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: ما حكم عمل المسلم في الكنيسة؛ كأنْ يعمل نجارا، أو بناء، أو خادما، أو فنيا في مجال السباكة والكهرباء؟، وجاء رد الدار كالآتى:

ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية هو أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجرٍ على النحو المذكور بالسؤال؛ لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالًا لصاحبه ولا يستلزم الرضا بعقيدة تخالف ثوابت الإسلام، بل هو نوع كسبٍ مباح.