شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة» مشروع كل المصريين.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها"الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. «حياة كريمة» مشروع كل المصريين.. العمل يتواصل ليل نهار فى المبادرة الرئاسية بمختلف المحافظات.. تنفيذ 4325 مشروعا جديدا بالبحيرة .. المدارس تنهى مشاكل التسرب من التعليم وتكدس الطلاب فى أسوان.. والمجمعات توفر الخدمات لأهالى القرى والمدن بقنا.

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