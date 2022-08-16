شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث سبل التعاون فى التعليم والدعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، داتؤ أحمد يعقوب، كبير وزراء ولاية كيلانتان بماليزيا، و زماني بن إسماعيل، سفير ماليزيا بالقاهرة، و زيلة بنت محمد يوسف، نائب وزير شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا، ووفدًا من الوزارات المختلفة في ماليزيا؛ لبحث سبل التعاون في مجال التعليم والدعوة.

قال وكيل الأزهر، إن رسالة الأزهر تستهدف محاربة التطرف والانحراف الديني، من خلال منهجه الوسطي الذي يدعو إلى التقارب والتعايش بين كل الشعوب على اختلاف أديانهم، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم مختلف سبل الدعم لخدمة الدعوة الإسلامية لماليزيا ولكافة الدول العربية والإسلامية، سواء عبر المنح المخصصة للدراسة في الأزهر، أو بتدريب الأئمة والوعاظ الماليزيين على مواجهة التطرف والتشدد، من خلال الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في العلوم الشرعية والعربية بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

من جانبه، أكد داتؤ أحمد يعقوب، كبير وزراء ولاية كيلانتان بماليزيا، حرص بلاده على تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع الأزهر الشريف، مظلة العلوم التي يستظل بها المسلمون في العالم أجمع، بمنهجه الوسطي وفكره المستنير، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يوليه الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للطلاب الماليزيين ولأبناء المسلمين من الطلاب الوافدين حول العالم.