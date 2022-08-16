شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع الرطوبة غدا وأجواء شديدة الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة..وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

مؤشرات أولية للتنسيق.. 92% للطب و91% للأسنان والصيدلة أكثر من 90%

يترقب طلاب الثانوية العامة 2022، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي من المقرر أن يعلنها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى مؤتمر صحفى صباح غدا الأربعاء، على أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 على موقع التنسيق الإلكترونى عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفى وإعلان النتيجة.

ووفقا للكشف الإحصائى الصادر من وزارة التربية والتعليم وأعداد المقبولين بالكليات للعام الماضى تتكشف مؤشرات التنسيق الأولية، خاصة فى ظل تقارب نتيجة الثانوية العامة العام الماضى وعام 2022 ، بالإضافة إلى تقارب أعداد الطلاب فى المرحلة الأولى، حيث سجل إجمالى طلاب شعبة علمى علوم فى المرحلة الأولى للتنسيق هذا العام 22475، بينما كان إجمالي العدد 22954 فى الثانوية العامة 2021.

ومما سبق، ووفقا للأعداد المقبولة بكلية الطب العام الماضى، يتكشف الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هذا العام، حيث أنه يبلغ إجمالي طلاب شعبة علمى علوم الحاصلين على مجموع 90% إلى 100% حوالى 18525 ألف طالب، نجد أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هذا العام قد يسجل 92% وحتى 91.7%.

وبالتبعية ووفقا لمجاميع الطلاب والطاقة الاستيعابية بكليات طب الأسنان، والتي تقدر حوالى 2500 طالب، تتكشف مؤشرات القبول بكلية طب الأسنان التي عادة ما تقل حوالى 3 درجات، وبالتالي يسجل الحد الأدنى للقبول بالكلية حوالى 91%.

وقد يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة من 90% حتى 89.05% ، كما أنه من المتوقع أن يتبقى أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق أماكن شاغرة بكليات الطب البيطرى والتمريض .

الرئيس السيسى: مصر تحتاج جميع سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين بشتى المجالات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزار عرض أيضاً جهود الوزارة للاضطلاع بمشروع للتدريب الحرفى والفني للشباب في القرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وفي إطار مبادرتي "حياة كريمة" و"قوارب النجاة"، حيث وجه الرئيس بتكثيف تلك النوعية من البرامج ورفع مستواها وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها لاكتشاف المواهب والقدرت المتميزة في المجال الحرفي والفنى، مع صقلها على مستوى فنى راقي، بالنظر لمساهمتها في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر والتي تحتاج لكافة سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات.

الداخلية: ماس كهربائى وراء حريق بسقف قاعة غير مستخدمة فى كنيسة المنيا

صرح مصدر أمنى أنه تبلغ اليوم الثلاثاء للأجهزة الأمنية من مسئولى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا، بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وتبين أن الحريق نشب بسقف القاعة (غير مستخدمة).

وبسؤال مسئولى الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنايات الجيزة تقضى بإحالة أوراق قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه للمفتى

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد الباقى، إحالة أوراق زوج الإعلامية شيماء جمال، وشريكه لفضيلة المفتى، وتحديد جلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

البحوث الفلكية: غرة شهر صفر لعام 1444 هجريا فلكياً الأحد 28 أغسطس

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 18 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من المحرم 1444هـ الموافق 27/8/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 21 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 26 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6 – 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر صفر 1444 هـ فلكياً يوم الأحد 28/8/2022م.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 9924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12273 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3068 نقطة.

انطلاق المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلى 38 دولة

أطلقت منذ قليل، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي ينعقد بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا مصريا بالخارج من 38 دولة حول العالم، بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، وممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، أن المؤتمر يضع على أجندة أعماله الترويج للاستثمار العقاري في مصر، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية، بجانب التعريف بما تم في مصر من إنجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، بإطلاق مشروعات تنمية البنية التحتية وتهيئة البيئة التشريعية لجذب المستثمرين، مضيفة أن هناك تنسيقا مع وزارات ومؤسسات الدولة للرد على استفسارات المصريين بالخارج من المشاركين ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدة أنهم جزء مهم من الترويج لإنجازات الوطن، والتعريف بما يحدث من طفرة حقيقية في مختلف المجالات، بجانب التعريف بأهمية المشاركة في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وما تقدمه من مزايا للمشتركين.

هذا ويشهد المؤتمر تعاونا بين جميع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج في كل المجالات، ويرتكز على ثلاثة محاور: الاقتصادي والثقافي والخدمي، حيث يتناول المحور الاقتصادي الشق الذي يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار في مصر سواء عقاري أو تجاري أو صناعي، فيما يتناول المحور الثقافي عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات في الدولة المصرية، أما المحور الخدمي فهو يتناول موضوعات هامة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات، معربة عن تطلعها لخروج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة ومفيدة بالنسبة للمصريين بالخارج.