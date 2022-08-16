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غدا.. الموعد النهائى للمتخلفين عن مقابلات معاونى النيابة الإدارية الشخصية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن غدا الأربعاء 17/8/2022 الموعد النهائي للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجات وخريجي دفعات 2019 ، 2020 ، 2021 .

 

وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها: 

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، وارتداء الكمامة والفيس شيلد.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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