الصحة: الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا ولا إصابات

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع الحادث ووجه برفع درجة الاستعداد في مستشفيات المنيا العام، والمنيا الجامعي، والتأمين الصحى.

وأشار إلى استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين الانتهاء التام من أعمال الإطفاء والتبريد تحسبا لأى مستجدات.

وأوضح أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق خلال 6 دقائق من تلقي البلاغ، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الإسعاف تلقت البلاغ في تمام الساعة 2.30 مساء، فيما وصلت سيارات الإسعاف في تمام الساعة 2.36 مساء.