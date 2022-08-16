شكرا لقرائتكم خبر عن غازبروم الروسية: أسعار الغاز فى أوروبا قد تقفز 60% هذا الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة غازبروم الروسية، أن أسعار الغاز فى أوروبا قد تقفز 60% هذا الشتاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلنت المستشارة الاتحادية المكلفة للطاقة في سويسرا، سيمونيتا سوماروجا، أن وضع الطاقة "خطير" في البلاد، التي تتفاوض مع ألمانيا وإيطاليا لضمان إمداداتها من الغاز الشتاء المقبل، لمواجهة انخفاض تسليم الشحنات الروسية.
وقالت الوزيرة سوماروجا - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، "لماذا نواجه مشكلة اليوم لأن سويسرا تعتمد اعتمادا كليا على الدول الأجنبية في هذا النوع من الطاقة"، وأضافت أن الوضع خطير والمجلس الاتحادي يدرك ذلك وليس فقط منذ الحرب في أوكرانيا.