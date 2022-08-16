أخبار مصر

غازبروم الروسية: أسعار الغاز فى أوروبا قد تقفز 60% هذا الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غازبروم الروسية: أسعار الغاز فى أوروبا قد تقفز 60% هذا الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة غازبروم الروسية، أن أسعار الغاز فى أوروبا قد تقفز 60% هذا الشتاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت المستشارة الاتحادية المكلفة للطاقة في سويسرا، سيمونيتا سوماروجا، أن وضع الطاقة "خطير" في البلاد، التي تتفاوض مع ألمانيا وإيطاليا لضمان إمداداتها من الغاز الشتاء المقبل، لمواجهة انخفاض تسليم الشحنات الروسية.

وقالت الوزيرة سوماروجا - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، "لماذا نواجه مشكلة اليوم لأن سويسرا تعتمد اعتمادا كليا على الدول الأجنبية في هذا النوع من الطاقة"، وأضافت أن الوضع خطير والمجلس الاتحادي يدرك ذلك وليس فقط منذ الحرب في أوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا