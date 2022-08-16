شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ماس كهربائى وراء حريق بسقف قاعة غير مستخدمة فى كنيسة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر أمنى أنه تبلغ اليوم الثلاثاء للأجهزة الأمنية من مسئولى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا، بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وتبين أن الحريق نشب بسقف القاعة (غير مستخدمة).

وبسؤال مسئولى الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.