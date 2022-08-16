الأزهر يعزي السودان في ضحايا السيول والفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة السودان الشقيقة، في ضحايا السيول والفيضانات، والتي أسفرت عن وفاة العشرات، وإصابة المئات وتشريد الآلاف من السودانيين، وتدمير أكثر من 2500 منزل.

وأعرب الأزهر في بيان له، الثلاثاء، عن خالص تضامنه مع دولة السودان الشقيقة في تجاوز هذه المحنة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.