طفلة في الرعاية.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حريق كنيسة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حريق كنيسة أبو سيفين في مطار إمبابة.

ووفق وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغ 41 وفاة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع.

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة أمس، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وقال المصدر لمصراوي، إنه يتواجد في مستشفى إمبابة العام 7 حالات إصابة، متابعًا: "حالتين في قسم الحروق لشابين أصيبوا بحروق متفرقة في الجسم بنسبة 20% ويخضعون للعلاج حتى الآن".

وأشار إلى تواجد طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، في الرعاية المركزة بالمستشفى، بعد إصابتها باختناق واضطراب في درجة الوعي، ما استدعي وضعها على جهاز تنفس صناعي.

كما يتواجد 4 مصابين في القسم الداخلي "2 مصابين بكسور وتمزقات، و2 مصابين باختناق، وحالتهم مستقرة لكنهم لا زالوا تحت العلاج والمتابعة".

كما تتواجد حالتين في الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة وحالتهما مستقرة في الوقت الراهن، وفق المصدر.​