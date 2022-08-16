بالصور.. وزير الكهرباء يكرم أبناء العاملين المتفوقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كرم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الطالبة زينب أكرم حسن لحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة عن القسم الأدبي وهي نجلة، أكرم حسن حميدة من العاملين بقطاع شبكات الفيوم منطقة كهرباء مصر الوسطى.

كما كرم محمود جمال محمد عبدالعزيز نجل جمال محمدعبد العزيز من العاملين بقطاع شبكات الفيوم منطقة كهرباء مصر الوسطى، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية ببطولة العالم لرفع الأثقال باليونان.

ويعد دعم الكوادر الشبابية ركيزة من الركائز التي يهتم بها قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة التي تقوم بالتركيز على تشجيع الكوادر الشابة حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار ما يدعم القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.