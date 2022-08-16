"القبطي الأرثوذكسي": النيابة تحقق في حادث حريق كنيسة الأنبا بيشوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، حيث ورد بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، مما أسفر عن تلفيات بالقاعة ولم يُسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد.

وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على "فيس بوك": انتقلت النيابة العامة على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنةَ الهندسيةَ لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.