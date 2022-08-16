وزير الطيران يرسل باقات ورود للمرضى بمستشفى مصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أرسل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، باقات ورود لعدد من المرضى بمستشفى مصر للطيران متمنياً لهم الشفاء العاجل، في لفتة إنسانية في إطار اهتمام الوزارة بالعنصر البشري.

وقام الدكتور هشام طاهر مدير عام الشئون العلاجية، وفريق من العلاقات العامة بكل من وزارة الطيران المدني ومستشفى مصر للطيران بتقديم الورود لعدد من المرضى التابعين لشركات وزارة الطيران المدني، وكذلك بعض حالات من أسر العاملين وأصحاب المعاشات، مما كان له بالغ الأثر في نفوس المرضى وأسرهم، والذين أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، والتي تحمل الكثير من مشاعر الود والاهتمام بالرعاية الطبية للعاملين بالقطاع.