بعد التعديل الوزاري.. تفاصيل أول طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

جدد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به منذ عدة أشهر إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن المخالفات المالية والإدارية للعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل التعديل الوزاري الذي شمل وزير قطاع الأعمال.

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن فتح هذا الملف سيكون على رأس الأولويات خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

وذكر الجبلاوي أن عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، قام باختيار فاسدين لبعض الشركات، وأنه جاء بتمكين قيادات لها ميول وقضايا وتقارير أمنية إخوانية؛ منهم محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جاز، الذي رفض إغلاق الغاز على اعتصام رابعة، ومع ذلك أُسندت له الرئاسة بشركة القومية للأسمنت ثم شركة المحاريث الزراعية، ليكون المدمر لهذه الشركات، ورغم الاعتراضات الأمنية؛ فإنه أصبح العضو المنتدب لمصنع كيما بأسوان، وغيرهم الكثير والكثير من القيادات الإخوانية.

وأشار طلب الإحاطة إلى حصول عماد الدين مصطفى خالد على ما يعادل 11 مليونًا سنويًّا من خلال الرواتب والأرباح، موضحًا كذلك الفساد المالي بشركة طنطا للكتان والزيوت لصالح الشيخ عبد اللاه محمد صالح، والتي تعكس الفساد المالي للشركة القومية للأسمنت وتصفيتها من 1800 عامل وبيعها خردة، وأيضاً الفساد المالي لشركة سماد طلخا والدقهلية .

وأفاد طلب الإحاطة أن الفساد المالي شمل أيضًا شركة كيما، وتحميل الدولة مصروفات باهظة، بخلاف الفساد المالي لشركة الشرقية للدخان.