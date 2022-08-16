شباب الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يزورن البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP.

وبحسب بيان للأكاديمية الوطنية للتدريب، اطلع متدربو البرنامج الرئاسي على تاريخ الحياة البرلمانية المصرية وكافة أدوار المجلس، ثم زيارة القاعة الرئيسية والمتحف والمكتبة.

كما زار متدربو البرنامج العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على آخر المستجدات في إنجاز المشروعات وزيارة المقر الإداري لشركة العاصمة والاطلاع على كيفية إدارتها لهذا المشروع الضخم، وزيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.