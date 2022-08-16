الحبس 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، معاقبة المتهم "و. م"، المتهم بهتك عرض طفلة بدائرة قسم دار السلام، بالسجن لمدة 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 883 لسنة 2022 دار السلام، والمقيدة برقم 364 لسنة 2022 كلي حلوان، أنه هتك عرض المجني عليها "ش. م" بالقوة، وذلك بأن استطالت يده لموطن عفتها، وحال كونها لم تبلغ من العمر 18 عامًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجّهت جهات التحقيق للمتهم، تهمة احتجاز المجني عليها المار بيانها دون أمر أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بغية ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.

وشهدت المجني عليها "ش. م"، بأن المتهم انتهز وجودهما دون مصاحب في مقر عملهما، وما أن دلف إليها بالغرفة محل عملها حتى استغل صغرها فطوّق يديه حول جسدها، واقترب منها وقبّلها ولامس عفتها، فأسقطها أرضا ليثقل ميزان قوته عليها، وليزيد من إحكام قبضته عليها، فأعدم بذلك مقاومتها، وعندما قاومته انتفض من عليها محاولًا منعها من الخروج باحتجازها داخل الحانوت محل عمله خشية افتضاح أمره، فصاحت وهربت واستعانت بالأهالي للقبض عليه.