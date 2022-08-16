١٤ سبتمبر .. الحكم على المتهمين بتهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة ١٠ بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 12 متهمًا، بتهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا عبر دولة ليبيا، إلى جلسة ١٤ سبتمبر.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية، ومنها إلى دولة إيطاليا بحرًا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.