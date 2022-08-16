شكرا لقرائتكم خبر عن خصم شهرين من بدل صعود المنبر لمدير أوقاف الجيزة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار، جاء بناء على المذكرة المرفوعة من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ونظرًا لتقصيرهم في أداء عملهم لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة.
وأكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف أن القطاع الدينى سيتخذ أقصى درجات الحسم ويضرب بيد من حديد على كل من يقصر فى أداء واجبه الوظيفى، وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر أو يمكن غير المصرح لهم من صعود المنبر.
وفى سياق متصل، وبناءً على المذكرة المرفوعة من مدير مديرية أوقاف القاهرة أصدرت لجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء 16/ 8/ 2022م قرارًا بخصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام وخطيب بإدارة أوقاف الزاوية الحمراء بأوقاف القاهرة، لما نسب إليه من مخالفات وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم التزامه بالتعليمات فى أداء دروسه.