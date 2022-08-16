شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المستقبل تشارك فى المؤتمر الدولى لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة المستقبل فى تنظيم مؤتمر دولى مع مركز الأبحاث الاقتصادية وادارة الأعمال بالمملكة المتحدة، تحت رعاية الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، والدكتور غدير بدر وكيل كلية التجارة وإدارة الأعمال لشئون الدراسات العليا والبحوث بعنوان "إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى" والذى تم عقده فى الفترة من 8-9 أغسطس 2022 فى جامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة.

ويهدف المؤتمر توضيح العديد من القضايا فى جميع جوانب إدارة الأعمال والتنمية المستدامة والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، وخاصة فى الفترة ما بعد أزمة فيرس كورونا العالمية.

وشارك فى المؤتمر العالمى 22 متحدثا من عمداء وأساتذة أكبر الجامعات الأمريكية، والأوروبية، والعربية، وعلى رأسهم وزير السياحة والفنون والثقافة بدولة غانا الدكتور ابراهيم محمد، كما يشارك أكثر من 121 باحثا من جميع أنحاء العالم بأبحاث تهدف إلى إثراء البحث العلمى وايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية العالمية، ورسم استراتيجيات لصانعى السياسة فى الدول المتقدمة والنامية.

عقد المؤتمر انطلاقا من الدور الذى تلعبه الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتعمل مؤسسات التعليم العالى مذكورة على وجه التحديد فى إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن جودة وشمولية التعليم، إلا أن تأثيرها يمتد فى الواقع إلى جميع الأهداف من خلال التدريس والتعلم، ومخرجات البحث، والمبادرات التى يقوم بها الطلاب الجامعيين، كما أنها تساهم فى التنمية الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية كونها أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل والقضايا العالمية، مما يجعلها قادرة على إحداث تاثير إيجابي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.