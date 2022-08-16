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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يقدم خدمات إنسانية لأهالي الضحايا والمصابين بحريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر
ودفع الهلال الأحمر المصري بـ (3) فرق متخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بأماكن توجيه الحالات المصابة والوفيات بمستشفى العجوزة وإمبابة العام، وذلك من أجل تقديم المساندة النفسية لهم ولذويهم جراء مصابهم الأليم، بجانب تقديم المواد الإغاثية كالمياه للمرافقين بالمستشفيات وتم توزيع حقائب النظافة الشخصية لجميع المصابين بالمستشفيات.
كما شارك فريق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري بحضور القداس الجنائزي على الضحايا بكنيسة العذراء مريم بمنطقة الوراق لتقديم خدمات الإسعافات الأولية.
وكاستجابة فورية للحادث قام الهلال الأحمر المصري بتفعيل صندوق الدعم في حالات الطوارئ، وذلك من أجل تقديم خدمات لأهالي الضحايا وكذلك المصابين في مجالات الصحة النفسية والدعم النقدي وذلك من أجل وضع تدخلات خاصة بالصحة النفسية على المدى البعيد لضمان عودة المصابين إلى حياتهم الطبيعية وتخفيف المعاناة على أسر الضحايا، ومازالت الفرق المتخصصة مستمرة في تقديم الخدمات الهلال الأحمر المصري لأهالي الضحايا.
جانب من المساعدات الانسانية للهلال الأحمر
الهلال الأحمر يقدم الخدمات الإنسانية لأهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين
الهلال الأحمر يقدم خدمات لأهالي الضحايا والمصابين من حادث كنيسة أبو سيفين