شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توضح تفاصيل إصابة الوزير هشام آمنة فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لحادث مرورى بعد ظهر اليوم بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادماً من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء . وأكدت الوزارة فى بيان، أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة، وجارى المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات له أمس الإثنين خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأشار آمنة، إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، لذا لابد من العمل علي متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة، من ناحية أخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات .