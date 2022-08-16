شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يدعو اتحاد العمال لسرعة اختيار قائم بعمل رئيس للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا بمقر الاتحاد، فضلا عن ممثلين عن النقابات العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة المنعقد، وذلك لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد.

فى مستهل الاجتماع قدم الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على جهودهم خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الإتحاد، مؤكداً دعم الوزارة المستمر للاتحاد فى جميع أعماله الموكلة له لخدمة القطاع العمالي على مستوى الجمهورية، بما يحقق صالح العمل والعمال، ويزيد من معدلات الإنتاج لدفع الاقتصاد القومي والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى سرعة اختيار قائم بعمل رئيس الإتحاد العام وفق ما نص عليه قانون المنظمات النقابية واللائحة التنفيذية له ، حتى تستمر عجلة العمل داخل الاتحاد.

وأكد الوزير تقديم الدعم المستمر للإتحاد العام من جميع الجوانب بما يتوافق مع إمكانيات الوزارة ومعطياتها ، للإسهام فى إثراء الحركة النقابية المصرية ، بهدف الوصول لأفضل وضع ممكن خلال المرحلة القادمة ، مع المساهمة فى وضع حلول لكافة المشكلات العمالية فى مختلف قطاعات العمل على مستوى اللجان النقابية والنقابات العامة والعاملين بالاتحاد ، لخلق مناخ عمل مناسب لزيادة الإنتاج.

ودعا الوزير رؤساء النقابات العامة إلى بذل جميع الجهود الممكنة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء ، وخدمة مزيد من العمال المنتمين للجان النقابية داخل المنشآت فى مختلف القطاعات ، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم بتحقيق غد أفضل ، من خلال تنظيم نقابى قوى يعنى بحقوق العمال ويدافع عنها وفق الأطر القانونية المشروعة .

كما دعا الوزير أعضاء المجلس إلى الاهتمام بأصول الاتحاد العام واستغلالها الإستغلال الأمثل والذى سيعود على الاتحاد والنقابات المنتمية له بالكثير من الموارد والامكانيات التى تساهم فى تحقيق الخطط الموضوعة لتطوير وحل جميع مشكلاته ، واستعادة مكانته الرائدة بين جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والدولية .

وشدد شحاتة على استكمال مسيرة العطاء التي بدأت خلال الفترة الماضية داخل الإتحاد ، مع تحقيق التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين النقابات العامة فى جميع الأحوال ، لتحقيق مزيد من الحماية للتنظيم النقابى ووصوله لمكانته المستحقة ، وتحسين أحوال العمال فى مختلف قطاعات العمل .

من جانبهم قدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على مشاركته فى الاجتماع ، مهنئين بالمنصب الجديد ، متمنين له دوام التوفيق والسداد فى كافة ملفات عمل تلك الوزارة المهمة ، والتى تشارك فى جميع أعمال مختلف الوزارات والهيئات .

كما أكد الأعضاء أن وزارة القوى العاملة لطالما كان لها دور مشارك فى أعمال الاتحاد ، تمتعت فيه بالاستقلالية والحفاظ على التنظيم النقابى من خلال قوانين نظمت العملية الانتخابية له واختيار أعضائها ، من خلال تنسيق دائم ومستمر فى كافة الأعمال ، آملين فى مزيد من التنسيق والعمل المشترك مع الاتحاد فى العديد من الملفات وحل العديد من المشكلات التي يواجهها الاتحاد والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة واستعادة المكانة المحلية والدولية للإتحاد أمام العالم كله .