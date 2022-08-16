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التنمية المحلية تغلق "سايبر" بالهرم.. استجابة لشكوى مواطن بسبب الإزعاج

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القاهرة - سامية سيد - استجابت "مبادرة صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ، لشكوى أهالى شارع سعد بن أبى وقاص بحى الهرم، بمحافظة الجيزة، من وجود أحد محال "السيبر والبلاى ستيشن والبلياردو"، غير المرخصة بالشارع، والذى يتسبب فى إزعاج مستمر لأهالى المنطقة على مدار اليوم بسبب المكبرات الصوتية والسماعات، وعدم التزام السيبر بمواعيد إغلاق المحال، إضافة إلى المشاجرات المستمرة بالشارع مع رواد السيبر والمعاكسات مع المارين.

 

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن ذلك يأتى فى ضوء تأكيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على متابعة نبض الشارع المصرى فى المحافظات ، وحل الشكاوى و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق رضا المواطنين.

 

وأكدت وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تواصلت مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة و حى الهرم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى وسرعة حلها ، حيث أفاد رئيس حى الهرم أنه تم نزول حملة من الحى ، وتم غلق المحل وسحب السماعات، وتحرير محضر ضده ، وتم إنهاء اسباب الشكوى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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