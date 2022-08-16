التحالف الوطني يقرر زيادة الدعم النقدي لأُسر ضحايا حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قرر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، زيادة دعم أُسر ضحايا حادث كنيسة "أبو سيفين" بدعم نقدي بقيمة ٢٥ ألف لأسرة المتوفي، و٥ الآف جنيه للمُصاب، وذلك عن طريق (جمعية الاورمان ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع) أعضاء التحالف الوطني، هذا ويستمر التحالف الوطني بمؤسساته في التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لبحث كافة سُبل الدعم الأخرى اللازم تقديمها لهم حتى تجاوز هذه الأزمة.

ويقوم بنك الطعام المصرى اليوم بتوفير عدد ١٠٠ طرد مواد غذائية و٢٠٠ كيلوجرام من اللحوم لأسر الضحايا والمصابين سواء الموجودين بمنازلهم حاليًا أو الموجودين بمستشفى المنيرة دعمًا في هذا المصاب الأليم داعين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

وقام وفد من (مؤسسة حياة كريمة) أمس بتقديم واجب العزاء في حادث كنيسة ابو سيفين للأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها في مقر كنيسة الملاك ميخائيل وذلك في ضحايا الحادث، وأعرب وفد المؤسسة، عن خالص تعازيه للأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها وللشعب المصري وللكنيسة المصرية وأسر الضحايا الذين راحوا ضحية هذا الحادث الأليم مؤكدين أن المصريين شخص واحد في أي محنة، وان مؤسسة حياة كريمة على استعداد تام لتقديم كافة أنواع الدعم طبي ونفسي لأسر الضحايا والمصابين.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن صرف دعم نقدي قيمته ١٥ ألف جنيه لكل اسرة من أُسر ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة، وذلك عن طريق (جمعية الأورمان) عضو التحالف الوطني، بهدف مؤازرتهم في هذا المصاب الأليم .

كما قامت فرق البحث الميداني لمكتب محافظة الجيزة (لمؤسسة مصر الخير) عضو التحالف الوطني بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وإدراجهم في خطة الدعم النقدي الشهري المستمر والتي تقدمها المؤسسة للعديد من الأسر كأحد أهم برامج التكافل لديها.

وعلى صعيد آخر يقوم متطوعين (مؤسسة صناع الحياة) بتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياة على المواطنين وفرق الامن والحماية المدنية في محيط الحادث وفي المستشفيات المستقبلة للحالات.

وفي سياق متصل قامت (مؤسسة أهل مصر) عضو التحالف الوطني بصدد وضع خطة للتوعية بكيفية تنفيذ الاخلاء الامن في حال وقوع حريق أو أي كوارث طبيعية على أن يتم البدء في تنفيذها على نطاق واسع وتعليق اللافتات الارشادية وتنفيذ ورش توعية بالتشارك مع جميع مؤسسات التحالف وبإستخدام شباب المتطوعين لتفادي حدوث خسائر جسيمة في الارواح في حال وقوع مثل هذا الحوادث .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.