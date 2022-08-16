تعرض لكدمات.. تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية بعد حادث العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لحادث مروري بعد ظهر اليوم بطريق وادي النطرون أثناء ذهابه إلي مدينة العلمين الجديدة قادماً من مقر الوزارة بالدقي وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وبحسب بيان للوزارة على صفحتها بفيسبوك: على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة إلى مستشفى العلمين النموذجي، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم.

وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة وجار المتابعة واستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وأصيب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قبل قليل، في حادث تصادم بطريق العلمين، وتم نقله إلى مستشفى العلمين.

وقالت مصادر: استقبلت مستشفى العلمين اللواء هشام آمنة وأفراد طاقم حراسته في حادث تصادم سيارة بجرار زراعي على طريق العلمين بالساحل الشمالي.

وأشارت المصادر، إلى أنه تجرى الآن الفحوصات الطبية لوزير التنمية المحلية، وباقي المصابين في الحادث.