بعد استخراجه حيًا من حفرة الموت.. التحفظ على شاب نقب عن آثار بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بعد استخرجه من حفرة على عمق 15 مترًا، تحفظت قوات الشرطة على شاب بقسم شرطة منشأة القناطر؛ متهم بالتنقيب خلسة عن الآثار.

ظهر الاثنين، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار حفرة بقرية برقاش نتيجة التنقيب عن الآثار.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ البري تنسيقا مع مدير قطاع أكتوبر ورئيس مدينة منشأة القناطر.

تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، بينت أنه في أثناء تنقيب شاب 35 سنة عن الآثار داخل مزرعة حمدو ناصر بجوار كارتة المحاجر، انهارت عليه الرمال.

تم الاستعانة بلوادر المدينة لاستخراج المحتجز أسفل الأنقاض، وتم استخراجه حيا بعد 24 ساعة من العمل المتواصل وإمداده خلالها بالأكسجين والماء عبر أنبوب.

تم نقله إلى مستشفى مبارك المركزى للاطمئنان عليه، وبالفحص لم يتبين وجود إصابات ظاهرية، واستقرار حالته الصحية، واصطحبته مأمورية إلى قسم شرطة منشأة القناطر للتحقيق.