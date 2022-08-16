"عشيق بالداخل ومُطلق على الباب".. سهرة ممتعة انتهت بجثة طائرة بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حظ عسر قاد شاب إلى المشهد الأخير في حياته. توجه إلى منزل محبوبته لقضاء وقت ممتع سويًا حتى فوجئا بحضور ضيف غير متوقع "طليقها" لتطالب العشيق بالاختباء بالشرفة لكن مع تأزم الموقف قفز ليسقط جثة هامدة.

تلقى اللواء عصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب أسفل عقار دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة الرائد فريد معاذ رئيس المباحث ومعاونه الرائد محمد فهمي، وتبين أن المتوفى في أواخر الثلاثينات من العمر حضر إلى منزل ربة منزل "مطلقة" تربطهما علاقة آثمة لكن فوجئ الثنائي بطرق طليق السيدة الباب.

حسب التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش فرقة حدائق أكتوبر، فشلت محاولات اختباء الشاب فقرر القفز من الشرفة الواقعة بالطابق الثالث خشية أن يضبطه زوج السيدة السابق ليفارق الحياة فور ارتطام جسده بالأرض.

ما خلصت إليه التحريات ورواية شهود عيان أكدتها العشيقة وطليقها، وجرى إيداع الجثة مشرحة زنيهم تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.