شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. 5 ساعات على غلق موقع التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنسيق الجامعات 2022 ، يغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى بعد 5 ساعات، حيث إنه وفقا للجدول الزمنى للمرحلة يغلق الموقع فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 115 ألف وخمسمائة طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وأضاف د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.