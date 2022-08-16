شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تواصل إجراءات صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي منذ أمس في صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين.

وسيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجارى، حيث ستحصل أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه، والمصاب الذى يقضى أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه ومن يقضى فترة أقل 10 آلاف جنيه.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالى، بل سيكون هناك دعم نفسى وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لاعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصري بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بفتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.