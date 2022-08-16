شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إنشاء وحدة إنتاج أعلاف لصغار المنتجين بشمال سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "فرصة للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وإحدى الجمعيات، وذلك لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة بمحافظة شمال سيناء.

وقع البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلي ممثلا عن الوزارة، والدكتور رياض إسماعيل مصطفى أمين صندوق جمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية ممثلا عن الجمعية.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن محافظة شمال سيناء تحتل أهمية خاصة فى قلوب المصريين، مشيرة إلى الوزارة تسعى إلى دعم فرص التمكين الاقتصادى للمستهدفين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" والمرفوضين منه فى عدد من محافظات الجمهورية، كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل، بالإضافة إلى تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة فى القيام بالتقييم المؤسسى لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.

وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسي للعب هذا الدور، مشيرة إلى أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل في منظومة التمكين الاقتصادي وأطلقت برنامج فرصة لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادى لمختلف الفئات التى تخدمها لافتة إلى أن اتفاقية اليوم تأتى فى إطار الاهتمام الشديد الذى توليه الوزارة لمحافظة شمال سيناء باستهداف مستفيدى تكافل وكرامة لتمكينهم اقتصاديا وتحقيق الاستقلالية المالية ودعم المجتمع المدنى الشريك، كما أن اتفاقية اليوم تركز على تأسيس وحدات انتاجية وعمل جماعى يستهدف عدد من المستفيدين فى شمال سيناء، حيث تهدف إنشاء وحدة انتاج أعلاف لصغار المنتجين بشمال سيناء.

ويهدف البروتوكول لإنشاء وحدة إنتاج أعلاف لصغار المنتجين بشمال سيناء ودعم فرص التمكين الاقتصادى لعدد من الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء بما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة فى خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد القومى وذلك بقيمة 3 ملايين جنيه.