شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع سير العمل بمكاتب الوزارة ويصافح العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اليوم الثانى له بعد أدائه اليمين وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، تفقد الدكتور رضا حجازى، ظهر اليوم العمل بديوان الوزارة حيث صافح الوزير العاملين ببعض المكاتب بمبنى شئون العاملين وطالبهم ببذل الجهد والتكاتف للارتقاء بمنظومة العمل.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الاثنين اجتماعًا مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لمناقشة مهام عملهم والدور المنوط بهم، وخطة الوزارة لتطوير التعليم.

ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر والتحية والتقدير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، الذي وضع حجر أساس تطوير العملية التعليمية، وعلى ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من جهد في تطويرها.

ورحب الدكتور رضا حجازي بالقيادات، مؤكدًا أهمية تكاتف وتعاون جميع العاملين بالتربية والتعليم؛ لاستكمال مسيرة العمل بنفس الروح ومشاركة كل الجهات المختصة في العمل المؤسسي وعملية صنع القرار، قائلًا: "لا تغيير فى فلسفة المنظومة التعليمية ونحن جميعًا شركاء فى استكمال هذا الجهد، وكل فرد من أبناء الوزارة لديه مسئولية في تطوير العملية التعليمية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، والخطة الاستراتيجية للدولة".

وأكد أنه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سنعمل على استكمال مسيرة تطوير المنظومة التعليمية والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب؛ ليدركوا مدى الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية، والذي يتجلى فى البنية التكنولوجية في المدارس والمنصات التعليمية، وبنوك الأسئلة، وجدارات مناهج التعليم الفنى، وتدريب المعلمين، والمناهج الجديدة، وغيرها من الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بالموهوبين والمتفوقين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم؛ موجهًا بالتعاون مع الجهات المتخصصة لاكتشافهم.

وأكد الوزير أن المعلم هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم، وتدريبه ليستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب وتمكينه من المهام الأدائية وفق المناهج الدراسية.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه لدينا الكثير من الأفكار والمهام التي سنبذل قصارى جهدنا في تنفيذها بدون إقصاء لأحد، حيث إن ما تم بناؤه يجب استثماره واستكماله.