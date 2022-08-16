شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكرم الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زينب أكرم حسن لحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة عن القسم الأدبى وهى نجلة الزميل أكرم حسن حميدة من العاملين بقطاع شبكات الفيوم منطقة كهرباء مصر الوسطى.

يأتى ذلك، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء الذى يعد أحد القطاعات الهامة بالدولة بدعم وتشجيع الشباب ومساندته، وايماناً من اهمية مشاركة العاملين فرحتهم بتفوق أبنائهم، كما قام الوزير بتكريم محمود جمال محمدعبد العزيز نجل الزميل جمال محمدعبد العزيز من العاملين بقطاع شبكات الفيوم منطقة كهرباء مصر الوسطى وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية ببطولة العالم لرفع الأثقال باليونان.

ويعد دعم الكوادر الشبابية ركيزة من الركائز التى يهتم بها قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة التى تقوم بالتركيز على تشجيع الكوادر الشابة حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار ما يدعم القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.